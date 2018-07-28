Москва, 28 июля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване. Об этом было отмечено в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, состоявшемся 27 июля.

РИА Новости / Владимир Астапкович Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. По оценке МИД Армении, дело против Хачатурова — исключительно внутренний процесс Армении, лежащий в правовой плоскости, а фигурантом дело является гражданин Армении.

На Смоленской площади также дали утечку в СМИ о том, что не совсем довольны подобным форматом взаимодействия. Так, дипломатический источник ТАСС заявил агентству, что Россия считает непрофессиональными заявления МИД Армении о необходимости смены генерального секретаря ОДКБ.

Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам — членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации», — отметил собеседник агентства. — Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства».

По инициативе армянской стороны на эту же тему 28 июля состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенкои премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко и Пашинян обсудили активно ситуацию с предъявлением армянской стороной обвинений в адрес Юрия Хачатурова. Лидеры стран рассмотрели и комплекс вопросов, касающихся развития Евразийского экономического союза, в том числе итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран ЕАЭС. Кроме того, в ходе разговора были обсуждены вопросы двустороннего торгового плана.

Юрию Хачатурову по событиям 1 марта 2008 года армянское следствие предъявило обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти), а 27 июля суд выпустил Хачатурова под залог. В марте 2008 года Хачатуров возглавлял ереванский гарнизон ВС. В ходе означенных событий в результате разгона митингов в Ереване погибло восемь граждан и двое полицейских. Хачатуров свою вину не признает.