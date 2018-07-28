Киев, 28 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Скелет молодой женщины, захороненный 4,5 тысячи лет назад обнаружила команда археологов с Украины, а также из Польши, сообщил 27 июля сайт Science Alert.

(сс) PeterDargatz Череп

Как сообщается, скелет женщины, которой на момент смерти было 25−30 лет, был обнаружен во время раскопок курганов неподалеку от реки Днестр.

Во время зарисовки и фотосъемки захоронения внимание ученых-археологов привлекли черные отметины на обеих локтевых костях скелета. Сначала ученые предположили, что отметины были сделаны животными, но химический анализ показал, что отметины сделаны человеком.

Археологи считают, что отметины сделаны после смерти женщины.

Как предполагают исследователи, спустя какое-то время после захоронения, кости были извлечены из могилы, на них был нанесен рисунок, а потом кости вернули в могилу, выложив их в соответствии с анатомическим строением тела.

Черное вещество на костях, похожее на древесную смолу, нанесли на кости сознательно, утверждают ученые.

Археологи отметили, что народы, жившие у Днестра 4,5 тысячи лет назад, вели кочевой образ жизни. По этой причине они не оставили после себя никаких жилых строений. Кочевники оставили после себя большое количество погребальных курганов, но лишь в немногих курганах находили останки женщин.

При этом археологи подчеркивают, что еще никогда не находили скелет женщины с подобными отметинами на костях. Поэтому эта находка является уникальной. Предполагается, что женщина была очень важной персоной для остальных членов своего сообщества.

Следует отметить, что интересные археологические находки встречаются довольно часто. Так, ранее археологи обнаружили в Италии скелет человека с вживленным в кость руки ножом.