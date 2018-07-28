Минск, 28 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В Минске, в посольстве КНР в Белоруссии, прошел торжественный прием по случаю очередной годовщины создания НОАК, сообщает 28 июля Синьхуа.

Chinamil.com.cn Китайские моряки

Напомнив собравшимся об истории НОАК, военный и военно-воздушный атташе КНР старший полковник Цюй Хуэйцзян рассказал о мероприятиях, которые проводятся в стране в целях создания мощной современной армии. Особый упор им был сделан на оборонительном характере военного строительства в КНР, которое осуществляется в соответствии с решениями КПК и китайского правительства, указаниями Си Цзиньпина.

На приеме присутствовали около 400 человек, в том числе министр обороны Белоруссии Андрей Равков, посол КНР Цуй Цимин и сотрудники дипломатического представительства.