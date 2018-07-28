Москва, 28 июля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведёт бой с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде. Об этом сообщает MMAJunkie.

Джордж Уэсли Беллоуз. Ночной клуб. 1907

Бой пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night, который состоится 15 сентября в Москве.

Отметим, что в UFC Ян дебютировал 20 июня 2018 года. В своём первом поединке он одержал победу над японцем Теруто Ишихарой. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Яна 11 поединков в ММА, в 10 из которых он становился победителем. Его соперник провёл пять боёв, в которых три раза победил и два раза проиграл.

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