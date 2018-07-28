Пекин, 28 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Финансово-инвестиционный форум проекта «Один пояс и один путь» прошел в Анкаре; в мероприятии под председательством посла КНР Юй Хуняна и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Денмеза приняли участие более 150 представителей китайских и турецких компаний, сообщает 28 июля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

По мнению обеих сторон, турецкая инициатива «Центральный коридор» имеет все возможности тесного сопряжения и взаимного дополнения с китайским «Поясом и путем», и это существенно расширяет и без того немалый потенциал двустороннего партнерства и взаимодействия.

Стратегически выгодное территориальное положение Турции в сочетании с высоким уровнем экономического развития страны, а также ее статус сильного регионального государства превращают ее в важного партнера КНР.

Выступая перед собравшимися, председатель правления Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) И Хуэймань подчеркнул, что его банк все более интересуется турецким рынком и готов к углублению взаимодействия и финансовой поддержки двустороннего сотрудничества. Так, уже в ходе форума банком с турецкой стороной были подписаны соглашения о сотрудничестве общим объемом в 3,8 млрд долларов.