Москва, 28 июля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Рейтинг наиболее интересных для российских граждан автомобилей на вторичном рынке опубликовал 28 июля портал Daily-Motor.Ru.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мерседесе

Специалистами было исследовано порядка 400 тысяч объявлений, связанных с продажей или покупкой автомобилей за первые шесть месяцев этого года.

Выяснилось, что чаще всего жители России проявляют интерес к объявлениям о покупке/продаже автомобилей премиальных марок (BMW, Mercedes-Benz, Ford), но с намерением купить чаще всего обращаются к продавцам авто марок Lada и Hyundai.

В классе машин стоимостью до 500 тысяч рублей лидирует отечественный производитель — продавцам Lada звонят 52% потенциальных покупателей.

В сегменте цен от 500 тысяч до 1 млн 600 тысяч рублей лидер — Hyundai Solaris (7% звонков). Реже жители РФ интересуются Kia Rio и Toyota Camry.

Сегмент автомобилей от 1,6 млн рублей и выше возглавляют Mercedes E-Classe, Mercedes C-Classe и Toyota Land Cruiser.

Напомним, что ранее автоэксперты называли пять самых надежных недорогих автомобилей на российском рынке. В топ-лист вошли: Renault Logan, Nissan Almera Classic, Шкода Октавия, Ford Focus II, Chevrolet Lacetti.