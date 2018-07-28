Москва, 28 июля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Автор законопроекта об аккредитации визовых центров член Совфеда Константин Косачев сообщил об отзыве законопроекта из Госдумы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт

«Не можем не учитывать информационную кампанию, развёрнутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров», — отметил Косачев в соцсети.

Сенатор заявил, что не откажется от идеи регулирования деятельности визовых центров.

«Да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии… Увидимся в сентябре», — указал парламентарий.

Косачев пригласил «разумное и здравомыслящее профессиональное сообщество, всех заинтересованных граждан к продолжению диалога».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива сенаторов вызвала широкий резонанс, ряд экспертов указывали на предстоящие сложности с получением виз в ряд стран.