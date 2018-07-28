Санкт-Петербург, 28 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. На предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага и приема в состав Военно-морского флота головного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков». Об этом сегодня, 28 июля, сообщает РИА Новости.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Горшков»

Прием в состав ВМФ России нового фрегата «Адмирал Горшков» прошел накануне проведения главного военно-морского парада. Известно, что новый корабль примет участие в этом параде, который состоится 29 июля.

До этого «Адмирал Горшков» успешно совершил межфлотский переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота. В этом отряде состоят ракетный крейсер «Маршал Устиной», атомная подводная лодка «Орёл», большой противолодочный корабль «Североморск».

«Адмирал Горшков» — это головной корабль проекта 22 350. Фрегат способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. При создании этого корабля впервые использовались новейшие разработки российского кораблестроения.

«Несите этот флаг с достоинством и честью», — сказал заместитель командующего ВМФ России Виктор Барсук, обращаясь к командиру корабля.