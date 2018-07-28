Уфа, 28 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. На большой музыкальный флешмоб планируют собраться сотни музыкантов в Уфе, сообщает 28 июля портал Bash.News.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР «Мы к вам приехали на час»

Флешмоб Unplugged 1000 состоится в столице Башкирии 5 августа в этнопарке «Ватан». Музыканты планируют исполнить синхронно шесть композиций. В их числе песни российских коллективов «ДДТ» и «ЗОЛОТО СИВ» — «Это всё» и «За тобой», а также известная песня культовой группы «Кино» «Видели ночь». Кроме того, будут исполнены зарубежные мировые хиты The Cranberries — «Zombie», The Rolling Stones — «Satisfaction» и Imagine Dragons — «Radioactive».

Исполнение будет на всех имеющихся музыкальных инструментах. Для желающих проводятся репетиции. Одна из них состоится сегодня, 28 июля.

Напомним, что флешмоб Unplugged 1000 стал продолжением прошедшего в прошлом году в Уфе Дня 1000 музыкантов. Но, в отличие от прошлогоднего мероприятия, в этом году музыканты будут исполнять все композиции «вживую».