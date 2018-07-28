Мехико, 28 июля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Мексиканская федерация футбола подтвердила увольнение главного тренера национальной сборной Хуана Карлоса Осорио. Об этом сообщается на сайте федерации.

(сс) Светлана Бекетова Хуан Карлос Осорио

Ранее сообщалось, что Осорио решил не продлевать контракт со сборной Мексики и возглавить другую национальную команду. С ним уже связывались представители шести сборных.

Специалист может стать главным тренером сборной Колумбии. А также ему предлагают возглавить команду США.

Напомним, Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством мексиканцы на чемпионате мира — 2018 дошли до 1/8 финала, уступив Бразилии (0:2).

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