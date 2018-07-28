Москва, 28 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал участников и гостей четвёртых Армейских международных игр. Приветственная телеграмма главы государства опубликована сегодня, 28 июля, на сайте Кремля.

Mil.ru Российский танк

Российский лидер отметил, что масштабные и зрелищные армейские соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают все большее число военнослужащих как из России, так и из других стран. Эти соревнования позволяют военнослужащим продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твёрдость характера, а также умение работать в команде.

Четвёртые международные армейские игры пройдут на высоком организационном уровне, подчеркнул президент России. Зрителей эти соревнования должны порадовать честной и бескомпромиссной борьбой, а также яркими победами.

В целом международные армейские игры будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества и популяризации воинской службы, считает президент Путин.

Участникам Игр Путин пожелал успехов, а болельщикам — добрых и незабываемых впечатлений.