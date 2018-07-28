Киев, 28 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, полиция в Киеве работает в усиленном режиме в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси — «с целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей города», передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Петр Порошенко на мероприятии по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси

Силовики отмечают, что в круглосуточном режиме работает ситуационный центр, который осуществляет постоянный мониторинг и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий. Подчеркивается, что особое внимание правоохранители уделяют патрулированию улиц, несению службы на станциях метро, а также местам сбора верующих.

Напомним, что накануне праздничные мероприятия в столице Украины прошли без серьезных инцидентов, хотя не обошлось без нескольких потасовок. В Крестном ходе канонической УПЦ приняли участие более 250 тыс. человек. Власти Украины, включая президента Петра Порошенко, поддержали мероприятия раскольников из т.н. «Киевского патриархата» и продолжают пропаганду идеи автокефалии для украинской церкви. Между тем, Константинополь дал понять, что несмотря на давление официального Киева, ожидать решения по этому вопросу в ближайшее время не приходится.

Политолог Андрей Золотарев в своем комментарии констатирует, что попытка властей Украины уменьшить массовость Крестного хода (провластные СМИ и эксперты говорили о 20 тыс. участниках мероприятия, реальная численность была как минимум в 10 раз больше) к юбилею Крещения Святой Руси провалилась.

«Люди приехали практически со всех уголков страны. Это та Украина, которую обитатели Печерских холмов игнорируют, Украина реальная, а не ее виртуальный симулякр. Преимущественно люди среднего возраста, заметно больше молодежи», — отметил эксперт.

По его словам, украинское общество — сложное и неоднородное, и межконфессиональный мир и отсутствие противостояния на религиозной почве были одним из преимуществ Украины.

«Конфликты удавалось «сглаживать» благодаря тому, что ранее не существовало жесткого навязывания со стороны государства тех или иных представлений о «правильном» или «неправильном» в сфере конфессиональных предпочтений. Нынешние потуги с религиозной точки зрения святотатство, а с политической — глупость», — делает вывод Золотарев.