Тюмень, 28 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Награду в пяти номинациях на конкурсе кинопроекта в Тюмени получила документальная картина «Молодость» тюменской молодежной организации, сообщает 28 июля газета Московский комсомолец.

(сс) TerryPapoulias Камера! Мотор!

Фильм получил высшую отметку в следующих номинациях: за работу сценаристов, режиссеров, монтажеров и оператора. Также кино получило статус «лучшего документального короткометражного фильма» и получило специальный приз от партнеров конкурса.

Кроме того, создатели фильма получили денежное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей, а также команде предоставлена возможность после прохождения стажировки участвовать в съемках полнометражных федеральных проектов.

Сейчас авторы решают судьбу фильма. Им предстоит сделать выбор между выдвижением фильма на различных фестивалях или продвижением его в интернете. В случае согласия авторов фильма на участие его в фестивалях, кинокартина не будет выкладываться в сеть в течении года.

Напомним, что проект «Снять за 72» был запущен в Тюмени центром развития региональных медиа и кино Медиаполис 18 июля. По условиям проекта, у участников было всего 72 часа на написание сценария, съемку и монтаж документального фильма. Съемочный процесс происходил прямо на улицах Тюмени. В конкурсном проекте приняло участие около 150 заявок.