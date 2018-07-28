Киев, 28 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, в Киеве продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси. В частности, в Киево-Печерской Лавре состоялась праздничная Литургия, которую возглавил глава канонической Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. Крещение Руси (фрагмент). 1896

Митрополиту сослужат архииереи УПЦ и представители 12 Поместных православных церквей мира. В Лавре на праздничные мероприятия собрались тысячи человек.

Между тем, политологи комментируют итоги вчерашних праздничных мероприятий. Напомним, что Крестный ход канонической УПЦ собрал более 250 тыс. человек, став самым массовым мероприятием последнего времени. Акции раскольников из Киевского Патриархата особой поддержки среди населения не имели.

Юрист, экс-депутат Верховной рады и бывший сотрудник администрации президента Украины Андрей Портнов в своем комментарии подчеркивает, что поддерживающие на нынешнем празднике УПЦ люди разрушили официозную пропаганду Киева.

«Масштаб и количество вышедших сегодня в Киеве во время крестного хода на улицы людей, действительно говорит об их единстве и объединенности. Только немного наоборот от той, о которой заявлял Порошенко… Сегодняшний Киев показал, что украинцы объединены именно против власти в Киеве, ее противоправных действий и вмешательства в дела религии. Люди нанесли сегодня очень мощный удар по Порошенко и его лжи и пропаганде», — заявил Портнов.