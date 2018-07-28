Краснодар, 28 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов стал капитаном команды. Об этом заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев, сообщает «Матч ТВ».

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Фёдор Смолов

Смолов играет за «Краснодар» с 2015 года. За три сезона в составе «быков» он сыграл в 99 матчах и забил 63 гола.

Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России — сезонах 2015/16 и 2016/17.

Напомним, в сезоне 2017/18 форвард сборной России сыграл в Российской премьер-лиге 22 матча и забил 14 голов. Также он принял участие в чемпионате мира 2018 года, сыграв в пяти матчах и не забив ни одного гола.

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