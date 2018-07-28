Красноярск, 28 июля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в ближайшие годы Вооружённые силы Российской Федерации получат на вооружение новинки в области стратегических вооружений. Об этом Борисов заявил сегодня, 28 июля, на совещании в Красноярске, где обсуждалась программа вооружения на 2018 — 2027 годы.

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По словам Борисова, российская армия в ближайшие годы получит новые образцы высокоточного оружия, «серьезные информационные системы», а также новинки в области стратегического вооружения.

Вице-премьер отметил, что работы по создания нового стратегического оружия ведутся в том числе и в Красноярске.

Напомним, что в декабре 2017 года была принята новая программа вооружения на 2018 — 2027 годы. В рамках этой программы на перевооружение армии и флота выделено 19 трлн рублей. Приоритетным направлением программы является перевооружение системы ядерного сдерживания, создание новых образцов высокоточного оружия.