Пекин, 28 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Китай сумел обеспечить точность функционирования холодных атомных часов в космосе, которые за время нахождения на борту космической лаборатории «Тяньгун-2» потеряли в точности в эквиваленте 1 секунду за 30 млн лет, отметили в Китайской академии наук, сообщает 28 июля газета «Жэньминь жибао».

Devon Christopher Adams «Атомные» часы

Точность новейших китайских атомных часов оказалась выше, чем у большинства аналогов. Как предполагают специалисты, перевод системы GPS на новые технологии синхронизации времени может позволить резко увеличить их надежность. Разработкой устройства занимались ученые из Шанхайского института оптики и точной механики, у которых ушло 10 лет на обеспечение его работы в космосе при низкой гравитации. При этом им пришлось решить ряд серьёзных проблем.

Напомним, что атомные часы были отправлены в космос вместе с лабораторией «Тяньгун-2» в конце сентября 2016 года. Китайские холодные атомные часы стали первыми, чья работоспособность была обеспечена в космосе.