Трамп заявил, что не потерпит вмешательства в американские выборы
Вашингтон, 28 июля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не потерпит никакого вмешательства в американские выборы. Об этом заявил накануне, 27 июля, на заседании совета национальной безопасности (СНБ) США.
Заседание СНБ было посвящено противодействию вмешательства в американские выборы. Трамп заявил, что «не потерпит иностранного вмешательства» в американские выборы «со стороны любых государств или других злонамеренных лиц».
Также на совещании были обсуждены вопросы помощи федеральным и местным властям в области кибернетической безопасности. Кроме того, поднимались вопросы о том, какие меры по привлечению к ответственности будут применяться к тем, кто пытался незаконно вмешаться в политические и электоральные процессы США.
На заседании Трамп ясно дал понять, что не потерпит каких бы то ни было вмешательств в американские выборы.
Напомним, что в США в этом году будет избран новый состав палаты представителей конгресса. Также будут переизбраны около трети сенаторов и почти все губернаторы штатов.