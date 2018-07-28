Стамбул, Турция, 28 июля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Защитник турецкого «Бешикташа» Пепе может перейти в «Вулверхэмптон» или «Порту». Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

goatling Пепе

По информации издания, «Бешикташ» может продать 35-летнего португальского защитника за €7 млн. Контракт футболиста с турецким клубом заканчивается летом 2019 года.

Напомним, летом 2017 года Пепе перешёл в «Бешикташ» из мадридского «Реала» на правах свободного агента — «королевский клуб» не захотел продлевать контракт с игроком.

Напомним, Пепе перешел в мадридский «Реал» в 2007 году из клуба «Порту». За десять лет, проведенных в составе «сливочных», он трижды становился чемпионом Испании, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, он стал трехкратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы в 2016 году, а также выиграл бронзу чемпионата Европы 2012 года. Кроме того, он вместе со сборной занял третье место на Кубке конфедераций, который прошел в июне 2017 года в России.

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