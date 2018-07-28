Москва, 28 июля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. По данным синоптиков, жаркая погода на Европейской части России, особенно в её северной части, а также в северной Сибири продержится всю следующую неделю (30 июля — 3 августа). Об этом сегодня, 28 июля, в интервью РИА Новости сообщила заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

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По её словам, прогнозы метеорологических центров в Германии, Великобритании и России говорят об одном — что следующая неделя будет жаркой. Особенно жарко будет на севере Европейской части России и на севере Сибири.

Причина такой аномальной погоды в том, что в верхних широтах Северного полушария завис мощный антициклон, который блокирует сильный ветер в верхней тропосфере. Обычно именно это ветер не пускает горячий воздух из тропической зоны в средние широты. Однако из-за того, что данного ветра нет, волны тепла устремились в средние и высокие широты северного полушария.