Киев, 28 июля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. В сети интернет высмеяли украинский учебник географии для 8 класса авторства Петра Масялка и Светланы Капирулиной. Накануне, 27 июля, на наиболее яркие цитаты из этого учебника обратил внимание журналист Андрей Манчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинство

Авторы учебника утверждают, что практически всё, что существует в современном мире, создали именно украинцы. Данное пособие является очередным образчиком мифотворчества, процветающего на Украине после развала СССР.

Утверждается, что украинские песни — самые мелодичные в мире и легли в основу песен в странах «от Польши до России, от США до Японии».

Украинцы, по мнению авторов учебника, никакие не славяне, а «славянизированные германцы». И вообще в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке.

«Вы, наверное, знаете, что украинское «решта», «мабуть», «струмок» звучат на английском как «рест», «Мэйби», «стрим» и т.д.» — сказано в учебнике.

Украинцы сделали для освоения космоса больше, чем все народы вместе взятые, утверждают авторы. Якобы одни только этнические украинцы разработали и воплотили в жизнь теорию космических полетов.

«Наша нация дала миру Крылья», — утверждается в пособии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине определённые властные круги систематически насаждают миф о «древнейшей украинской нации», которая является чуть ли не самой древней на Земле, и которая одна создала все достижения человечества. Даже у самих украинцев эти мифы кроме смеха ничего не вызывают.