Луганск, 28 июля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Украинские боевики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на министерство обороны ЛНР.

Stephen Poff Расстрелянное перемирие

По данным военных, под украинский обстрел попали районы сёл Желобок и Сокольники.

Боевики вели огонь из 82-мм миномётов, стрелкового оружия и различных видов гранатомётов.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили, что украинские боевики развертывают зенитно-ракетные комплексы на линии фронта. При этом киевские силовики не допускают на места развертывания ЗРК наблюдателей ОБСЕ.