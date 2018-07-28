Кемерово, 28 июля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Более 197 млн рублей перечислили люди на помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Такие данные приводятся на сайте главного финансового управления Кемеровской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

«Объём благотворительных пожертвований, поступивших в целях оказания помощи гражданам в связи с крупным пожаром в ТРК «Зимняя вишня» по состоянию на 27 июля 2018 года — 197 160 271,42 рублей. Сумма указана без учёта целевых средств, поступивших на предоставление единовременного пособия семьям погибших», — говорится в опубликованной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за счёт благотворительных пожертвований, поступивших на специально открытый после трагедии счёт, родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» выплатили дополнительную материальную помощь в размере 2 млн рублей.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл л 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

Семьям погибших в «Зимней вишне» выплатят дополнительно по 2 млн рублей

В настоящее время подрядная организация приступила к сносу здания ТРЦ «Зимняя вишня». Демонтаж идёт с опережением графика, выполнено 25−30% работ.

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