Хайкоу, Китай, 28 июля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Летний баскетбольный лагерь NBA 2018, спонсируемый NBA Китай и Mission Hills открылся 27 июля в столице самой южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

На церемонии открытия и встрече со студентами со стороны NBA присутствовал атакующий защитник команды «Денвер Наггетс» Гэри Харрис.

«Я прибыл сюда вчера. Некоторые из ребят действительно хороши, и они хотят научиться игре», — заявил Гэри, добавив, что дети крайне инициативны и готовы к обучению. Он также выразил надежду, что дети продолжат совершенствоваться в мастерстве и получать удовольствие от игры.

Команда тренеров под руководством Харриса состоит из крайне опытных игроков NBA, отмечает издание. В общей сложности 120 юных ребят примут участие в 10-дневном тренировочном лагере. Они поделены на две группы: возрастом 6 — 12 лет и 13 — 18 лет.