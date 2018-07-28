Киев, 28 июля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Администрация президента Украины Петра Порошенко утверждает, что Константинопольский патриарх Варфоломей якобы направил главе Украины послание, в котором сказано, что конечная цель Вселенского патриархата — «даровать украинской церкви автокефалию». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте президента Украины накануне, 27 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Утверждается, что данное послание Порошенко было передано делегацией Константинопольского патриархата, которая прибыла на Украину «по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси — Украины».

При этом в Украинской православной церкви Московского патриархата отметили, что в послании патриарха Варфоломея нет ничего необычного. Там лишь сказано, что Константинопольский патриарх надеется на восстановление канонического единства православных на Украине.

Напомним, украинские власти стремятся оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата и требуют от Константинопольского патриарха автокефалии.