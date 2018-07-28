Милан, Италия, 28 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин перейдёт в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает Football Italia.

(сс) Leandro Ceruti Гонсало Игуаин

По информации издания, «Милан» и «Ювентус» достигли соглашения об аренде аргентинского форварда. Согласно условиям, миланcкий клуб заплатит за игрока €15 млн, а после окончания срока аренды будет обязан выкупить его контракт.

Также отмечается, что Игуаин не хочет терять зарплату в размере €7,5 млн в год — в «Милане» ему предлагают меньшую сумму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игуаин может стать частью сделки по переходу защитника Леонардо Бонуччи из «Милана» в «Ювентус».

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