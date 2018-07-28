Пекин, 28 июля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Общая выручка топ-100 китайских интернет-компаний взлетела на 50,6% в 2017 году, что стало значительным вкладом в китайский экономический рост, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Сто юаней

Суммарная выручка компаний составила 1,72 трлн юаней (около $253 млрд), говорится в докладе Министерства промышленности и информационных технологий совместно с Интернет-обществом Китая. Прибыль компаний выросла на 82,6% до 270,71 млрд юаней в сравнении с 2016 годом. При этом, 83 компании получили прибыль и еще 11 — норму прибыли более 40%, сообщается в докладе.

Напомним, что в 2016 году доход ста крупнейших интернет-компаний пробил потолок в 1 трлн юаней, продемонстрировав рост в 46,8%. Спустя всего год рост увеличился до 50,6%, а отметка в 2 трлн юаней с большой долей вероятности покорится в 2018 году.

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