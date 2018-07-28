Москва, 28 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Советский и российский прозаик и поэт, сценарист и драматург Владимир Войнович скончался в возрасте 85 лет. Об этом сегодня, 28 июля, написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Виктор Давыдов.

(сс) Dmitry Rozhkov Владимир Войнович

Войнович родился в Сталинабаде (Таджикская ССР) 26 сентября 1932 года. Его отец — журналист Николай Войнович был выходцем из Черниговской губернии. В самом начале 1941 года семья переехала в Запорожье. Оттуда после начала войны Войнович был эвакуирован в Ставропольский край, а затем в Куйбышевскую область. После войны снова вернулся в Запорожье. В 1951 году семья Войновича переехала в Керчь.

Там его отец устроился в газету «Керченский рабочий». Первые стихи Войновича, которые он написал на службе в армии, были опубликованы в этой газете в 1955 году под псевдонимом «Граков».

В начале августа 1956 года приехал в Москву, дважды поступал в Литинститут, проучился полтора года на историческом факультете педагогического института имени Н. К. Крупской (1957—1959), ездил на целину в Казахстан, где написал свои первые прозаические произведения (1958).

В 1960 году устроился редактором на радио. Написанная вскоре на его стихи песня «Четырнадцать минут до старта» стала любимой песней советских космонавтов (фактически их гимном).

Всего Войнович автор текстов более чем 40 песен.

В 1962 году Войновича приняли в Союз писателей СССР.

Публикация повести «Мы здесь живём» в «Новом мире» (1961) также способствовала укреплению славы писателя. Последовавшие со взлётом известности предложения печатать стихи в центральных журналах Войнович отклонил, желая сосредоточиться на прозе. В 1964 году принял участие в написании коллективного детективного романа «Смеётся тот, кто смеётся», опубликованного в газете «Неделя».

Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся с 1963 года, ходил в самиздате. Первая часть была опубликована (без разрешения автора) в 1969 году во Франкфурте-на-Майне, а вся книга — в 1975 году в Париже.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. В итоге, в декабре 1980 года он был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства.

Гражданство СССР Войновичу было возвращено в 1990 году.

Домой Владимир Войнович вернулся со второй женой Ириной Даниловной (в девичестве Брауде). Супруга скончалась в 2004 году.

В России он продолжил творчество. Так, он написал повесть «Монументальная пропаганда», а также книги «Перемещенное лицо», «Портрет на фоне мифа» и автобиография.

Последние годы он жил в своем доме в Москве.