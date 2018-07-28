Монако, 28 июля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Два российских легкоатлета допущены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беговая дорожка

Отмечается, что IAAF одобрила заявки российских легкоатлетов Егора Николаева и Александра Скоробогатько.

Отметим, что Скоробогатько выступает в беге на дистанцию 400 метров, а Николаев — на 1500 метров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, IAAF не восстановила в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). В IAAF заявили, что членство ВФЛА не восстановлено, поскольку Россия должна «добиться еще большего прогресса».

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