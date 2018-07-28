Москва, 28 июля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Жители России, а также других стран Европы и Азии, Австралии и Южной Америки делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами самого продолжительного лунного затмения в XXI веке.

Yuhan Zhang Лунное затмение в июле 2018

Затмение началось в пятницу, 27 июля, в 21:24 по московскому времени. Продлилось оно до субботы, 28 июля, 1:19 по московскому времени. Полная фаза затмения проходила с 22:30 до 0:13.

В XXI веке это было самое длинное лунное затмение. По расчётам астрономов, в XXI веке будет 225 лунных затмений. Из них только 85 будут полными, и только шесть из них продлятся более шести часов.

Затмение не наблюдалось в северных районах Сибири, а также в Северной Америке. Не повезло также тем, в чьих регионах была облачная погода.

А вот те, кто смог увидеть это астрономическое явление, активно делятся фотографиями и видеороликами в социальных сетях.

https://twitter.com/MrThanyani/status/1022956737379360768

https://twitter.com/MrThanyani/status/1022956737379360768

https://www.instagram.com/p/BlwEWE8Aufg/

https://twitter.com/AlessandroBY/status/1022943412989964288

https://www.instagram.com/p/BlwOTFnBz27/

https://www.instagram.com/p/BlwOqjOBez_/