Москва, 28 июля, 2018, 06:16 — ИА Регнум. Роман Беззубик ушел в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

Полина Волхова ИА REGNUM Департамент экономической политики и развития Москвы

Соответствующее распоряжение, подписанное столичным мэром Сергеем Собяниным, опубликовано на его сайте.

«Освободить Беззубика Романа Евгеньевича от замещаемой долж­ности первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы и уволить с государствен­ной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера­ции», — сказано в распоряжении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин собирается баллотироваться в мэры Москвы на очередных выборах. 24 июля он сказал, что почти все его предвыборные обещания выполнены.