В департаменте экономической политики Москвы произошли кадровые перемены
Москва, 28 июля, 2018, 06:16 — ИА Регнум. Роман Беззубик ушел в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе московской мэрии.
Соответствующее распоряжение, подписанное столичным мэром Сергеем Собяниным, опубликовано на его сайте.
«Освободить Беззубика Романа Евгеньевича от замещаемой должности первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — сказано в распоряжении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин собирается баллотироваться в мэры Москвы на очередных выборах. 24 июля он сказал, что почти все его предвыборные обещания выполнены.