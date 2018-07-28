Саратов, 28 июля, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Вольском районе Саратовской области, сообщает телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

На 146-м километре дороги Р-228 Сызрань-Волгоград недалеко от населенного пункта Талалихино столкнулись два легковых автомобиля — «Лада-Калина» и Nissan. Сообщается, что в обеих машинах ехали семьи с детьми. Обстоятельства ДТП пока выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально число погибших в аварии оценивалось в три человека, а пять человек получили травмы. Сейчас сообщается о трех людях, получивших травмы разной степени тяжести, и о четырех погибших.