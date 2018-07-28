Вашингтон, 28 июля, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Во втором квартале 2018 года ВВП США показал рост на 4,1%, что является самым высоким показателем его роста за последние четыре года, говорится в отчете американского министерства торговли.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Свободы

Также американский минторг приводит данные по ВВП за первый квартал текущего года, здесь рост ВВП составил 2,2%. Отмечается, что за второй квартал в США выросли потребительские расходы на 4%, экспорт увеличился на 4%, а импорт возрос всего на 0,5%.

Президент США Дональд Трамп уже отметил рекордные темпы роста ВВП и назвал это достижением своего президентского срока.

«Мы на пути к тому, чтобы побить рекорд среднегодового роста ВВП за последние 13 лет. И я скажу прямо сейчас и уверяю вас, что после того, как торговые соглашения пойдут один за другим, мы достигнем куда большего роста чем этот. А этот уже и так большой… Америку снова уважают, Америка снова побеждает, потому что мы наконец-то ставим Америку превыше всего», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Трамп во время встречи с ветеранами в Канзас-Сити заявил, что не позволит торговым партнерам США обирать американцев своими пошлинами на товары.