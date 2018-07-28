Вашингтон, 28 июля, 2018, 04:43 — ИА Регнум. У муравьёв чёткое разделение во всём — также и яйценоскость, потомство даёт только королева, но учёные выяснили, какие гены отвечают за яйценоскость у муравьёв и могут переключить рабочего муравья в «статус» королевы, сообщает Science.

Jens Buurgaard Nielsen Чёрный садовый муравей

За репродуктивный статус особи в колонии муравьёв отвечает единственный ген, который кодирует инсулин-подобный пептид второго типа (ILP2). Яйца откладывают только королевы, у которых в мозге наблюдается повышенная экспрессия этого пептида, а у рабочих — пониженная, занимаются выкармливанием личинок. Рабочим муравьям попробовали ввести синтетический аналог пептида, и они начинали откладывать яйца. Учёные также смогли понять, что концентрация пептида регулируется сигналами, которые поступают от личинок.

Учёные считают, что муравьи эволюционировали из такой формы организации колонии, где репродуктивная фаза и фаза кормления сменялись, как сейчас у ос.

Исследователи из лаборатории социальной эволюции университета Рокфеллера (Нью-Йорк, США), являющиеся авторами исследования, предполагают, что в процессе эволюции от субсоциальности к истинной эусоциальности (отмене переключения фаз и появлению определённых кормящих особей) некоторые особи питались лучше, поэтому продуцировали больше инсулина. Они потеряли чувствительность к ингибиторным сигналам, которые поступают от личинок и приобрели способность постоянно размножаться, так появилась каста королев. Остальные же особи в колонии способность к размножению потеряли из-за постоянного присутствия личинок и стали кастой рабочих.

Ранее, 11 июля, ИА REGNUM сообщало, что группа австралийских учёных впервые встроила геномный редактор в ДНК млекопитающего, чтобы создать нужные виды генов. В статье затрагивается вопрос возможности генного редактирования в будущем.