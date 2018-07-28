Пекин, 28 июля, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчернил необходимость дальнейшей трансформации функции государственных органов и государственного управления, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

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«Работа должна сфокусироваться на том, чтобы позволить рынку играть решающую роль в распределении ресурсов и отдать правительству лучшую роль», — заявил Хань на заседании рабочей группы Госсовета КНР по координации реформ.

Назвав реформу «самореволюцией», Хань призвал приложить больше усилий в «рационализации государственного управления, делегировать больше полномочий, а также улучшить регуляцию и службы во имя стимуляции и придания устойчивой жизнеспособности рынка и народного творчества наряду с улучшением бизнес-среды в стране».

Напомним, что в Китае с приходом к власти председателя Си Цзиньпина начались серьезные реформы. В частности — структурная финансовая реформа, юридическая реформа, реформа полиции, реформа управления и ряд других.