Канберра, 28 июля, 2018, 04:34 — ИА Регнум. В австралийской провинции Пилбара в районе шахты Телфер дикие собаки динго заманили женщину в засаду и сильно покусали ее, едва не убив, сообщает австралийский канал 7News.

Commons.wikimedia.org Дикая собака Динго

Сообщается, что 54-летняя Деб Рандл пошла на обеденный перерыв в специально отведенное для этого место. Вероятно, запах пищи привлек диких животных. Далее женщина заметила, как одна небольшая собака динго схватила ее сотовый телефон и бумажное полотенце, а затем начала убегать.

Когда женщина догнала собаку, она обнаружила еще трех динго, ожидавших ее. Она пыталась убежать, однако собаки не давали ей уйти и начали зверски кусать ее. После десяти минут криков к Рандл подоспела помощь. Женщина была госпитализирована и будет проходить курс операций для восстановления плоти и кожи на ногах. Врачи отмечают, что травмы Рандл могли быть куда хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2018 года от укусов животных пострадали 600 жителей Костромской области, из которых 300 костромичей покусали бездомные животные. При этом отмечается, что случаев заболевания бешенством не было зафиксировано.