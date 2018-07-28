Санкт-Петербург, 31 июля, 2009, 12:05 — ИА Регнум. Станция петербургского метрополитена " Гостиный двор ", закрытая на капитальный ремонт еще в прошлом году, начнет работу через месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сегодня, 31 июля, сообщила пресс-секретарь организации Юлия Шавель. "Станция начнет работу 31 августа. К настоящему времени все сложные работы по гидроизоляции уже завершены", - рассказала она.

По словам Шавель, сейчас на станции ведется косметический ремонт - выполняются работы по облицовке мрамором верхнего вестибюля станции, устанавливаются пандусы для инвалидных колясок. "Мы приводим в порядок вестибюль - на многих плитах образовались трещинки, поэтому потребовался небольшой ремонт. Также на станции станет больше информации для пассажиров - указателей и схем", - рассказала она.

Напомним, вестибюль станции метрополитена "Гостиный двор" закрылся на ремонт 22 августа 2008 года. Причиной такого решения послужила обнаруженная несколькими днями ранее трещина в потолке тоннеля. Первоначально планировалось, что работы займут несколько месяцев.

Справка ИА REGNUM:

"Гостиный двор" - станция метрополитена Санкт-Петербурга. Она расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями "Василеостровская" и "Маяковская", в самом центре города. Станция открылась 3 ноября 1967 года. Свое название получила из-за расположения наземного вестибюля во дворе одноименного универмага.