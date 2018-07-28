Брюссель, 28 июля, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Поцелуй американского президента Дональда Трампа во время приветствия в Овальном кабинете стал неожиданностью для главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, передает телеканал ARD.

(сс) @realDonaldTrump Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Комментируя снимок с переговоров, который Трамп разместил в своем аккаунте, Юнкер сказал:

«Это было для меня сюрпризом».

Он подчеркнул, что не был инициатором теплых приветствий. Кроме того, он не знал, что в Овальном кабинете присутствует еще один фотограф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп после завершения переговоров с Юнкером опубликовал в соцсети фото с их приветствия и комментарии. По его словам, Вашингтон и Брюссель любят друг друга.