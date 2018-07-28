Киев, 28 июля, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Российские музыкальные группы «Элизиум» и «Порнофильмы», которые отказались от участия в фестивале Нашествие», пели в поддержку так называемого АТО, пишет газета «Известия».

Нина Вележева, Николай Кузовкин. Стыдно! 1958

Уточняется, что в 2016 году оба этих коллектива приняли участие в украинском фестивале «Файне мiсто», проводимого под сбор средств на войну с Донбассом.

«Порнофильмы» отмалчиваются, не отвечая на звонки, «Элизиум» пытается объясниться:

«Перед входом на фестиваль, за территорией фестиваля волонтерская какая-то одна из многочисленных организаций приехали со своей палаткой, в том числе у них была кухня. Организаторы фестиваля не имеют отношения».

Ранее, 25 июля, ИА REGNUM сообщало, что целый ряд участников «Нашествия» отказался выступать из-за участия в фестивале Министерства обороны России. Организаторы «Нашествия» не станут наказывать отменившие выступления группы.