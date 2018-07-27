Вашингтон, 28 июля, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Возобновление коммуникаций на высшем уровне между Россией и США — это ключ к решению противоречий между странами, заявил глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, сообщает портал Пентагона.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания Президент США говорит со своим русским коллегой

«Даже в худшие дни холодной войны у нас были переговоры глав государств. И я полагаю, что мы упустили этот момент. Я говорю сейчас не про текущую администрацию, это тянется уже годы, долгие годы», — заявил Мэттис.

Мэттис добавил, что подобные переговоры не могут быть простыми или краткосрочными, и подчеркнул, что всегда выступает за дипломатическое решение проблем. Мэттис также подтвердил готовящуюся встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но заявил, что окончательного решения еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Джеймс Мэттис выражал готовность к переговорам с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и выступал за создание регулярного диалога между Россией и США на высшем уровне.