Москва, 28 июля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Ряд требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к Всероссийской федерации легкой атлетики остался невыполненным, заявил российский министр спорта Павел Колобков, передает Russia Today.

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Москва. Метро Киевская

«Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Ричарда Макларена, восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и урегулирование финансовых вопросов с IAAF, — сказал Колобков. — При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в IAAF приняли решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. Как сообщил один из функционеров IAAF, Россия не выполнила всех требований, которых к ней предъявляли.