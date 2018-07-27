Львов, Украина, 28 июля, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Сотни людей собрались у монумента Славы во Львове, чтобы возложить цветы к могилам освободителей города от немецко-фашистских захватчиков, сообщила общественный деятель Инна Иваночко на своей странице в социальной сети Facebook.

Советские войска ведут бой на улицах Львова. Июль 1944 года

«Радостно было увидеть столько людей, молодых лиц, море цветов в свете официальной политической доктрины, поддерживаемой властью о подмене исторических понятий. Кроме как сиюминутной конъюнктурой, не назовешь попытки временщиков «вятровичей» и прочих деятелей поменять местами в сознании украинцев «освободителей» и «оккупантов», навязать свое видение исторических процессов», — отметила активистка.

Напомним, в начале 2018 года власти Львова решили демонтировать монумент Славы, а в конце июня неонацисты из группировки С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрисовали во Львове могилу легендарного разведчика Николая Кузнецова.

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