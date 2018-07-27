Кито, 27 июля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Национальное министерство связи Эквадора пояснило слова президента страны Ленина Морено о дальнейшем предоставлении убежища на территории посольства в Лондоне основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Как говорится в распространённом комментарии министерства, глава республики не давал распоряжений о том, чтобы Джулиан Ассанж покинул посольство, но считает, что решение данного вопроса должно быть найдено путём переговоров между Кито и Лондоном.

В ведомстве также привели точную цитату слов Морено, согласно которой президент Эквадора отметил, что бесконечное пребывание основателя WikiLeaks на территории посольства не отвечает желаниям ни властей Эквадора, ни самого Ассанжа.

Вместе с тем, Ленин Морено заявил, что Эквадор не отказывается от своих намерений по защите Джулиана Ассанжа в том, что касается безопасности его жизни.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что власти Соеинённого Королевства ведут переговоры с официальными лицами Эквадора относительно дальнейшей судьбы основателя WikiLeaks. Сегодня же президент Эквадора во время визита в Мадрид заявил, что Джулиану Ассанжу со временем покинуть посольство страны в Лондоне.

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