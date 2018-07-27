Киев, 27 июля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Украинские надзирающие органы запретили к ввозу на территорию Украины книгу балерины Илзе Лиепы «Мой балет», сообщила пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины 26 июля на официальном сайте ведомства.

Эдгар Дега. Репетиция балета на сцене. 1874

По мнению украинских органов, книгу следует запретить, поскольку в ней упоминается танцовщик Николай Цискаридзе:

«Деятель культуры РФ, который публично поддержал оккупацию территории Украины», — сказано в заявлении украинского комитета.

Напомним, 11 марта 2014 года Николай Цискаридзе подписал обращение деятелей культуры России, в котором поддержал воссоединение Крыма с остальной Россией.

Напомним также, в конце мая 2018 года на Украине были запрещены еще три российские книги.