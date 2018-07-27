Пекин, 27 июля, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Крупнейшая китайская компания электронной торговли «Алибаба» запускает глобальную программу по подготовке специалистов; информация была обнародована в рамках 11-й Недели обменов в области образования Китай — АСЕАН, сообщает 27 июля Синьхуа.

Sidney KH Страны ACEAN

Программа, включающая как теоретическую, так и практическую подготовку, призвана оказать помощь молодежи, представителям малого и среднего бизнеса и будет осуществляться в рамках сотрудничества с вузами различных стран. Сообщается, что реализация программы будет осуществляться через специальные центры образования и инноваций, а обучение будут проходить как китайские специалисты, так и желающие из входящих в АСЕАН стран Юго-Восточной Азии.