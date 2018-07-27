Красногорск, 27 июля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Комбайн тронулся, оставляя за собой ровные пустые полосы. Поле замерло и насторожилось. Ровные, несгибаемые колосья-воины ждали стойко своей участи. А потом волна зерна полилась в кузов машины. В полотняном мешочке уникальную пшеницу «Московская-40» показал свидетелям первого дня уборки озимой создатель сорта, академик Баграт Сандухадзе.

Московская 40

«У нас два сорта сегодня по качеству, которым нет равных, — заявил академик Сандухадзе, имея в виду также Московскую-39. — Эти сорта обладают свойством прямой транслокации азотосодержащих соединений из почвы в зерно в период его наливания. То, что они «добывают» азот, дает им возможность два процента белка дополнительно иметь. Один процент белка — это 100 кг удобрений, второй — еще 100. То есть 200 кг удобрений мы экономим. Как этими сортами не заниматься? Ко мне звонят из Курска — 68% проросли все сорта южные! А когда наши спеют — ни одного проросших нет! Если прорастет — это все, фураж. Как можно такие посевы отправлять в фураж? Это сорт такой, что бурой ржавчины нет, мучнистой росы нет, септориоза нет. Он полностью устойчив: ничего не надо тратить, не надо опрыскивать».

Показывая колосья, селекционер отметил, насколько они все одинаковые, ровные. Сам удивляется, как так получилось. А опыт у академика длиною более полувека. Кому, как не ему знать все премудрости селекции! Однако дело это весьма трудоемкое и, как оказалось, загадочное.

«Селекция — это рыбалка. Идешь, идешь — ничего нет. А вдруг выскакивает!» — шутит Сандухадзе.

Автор уникальных сортов пшеницы академик Баграт Сандухадзе

В лаборатории селекции и первичного семеноводства Московского НИИСХ «Немчиновка» под руководством Баграта Сандухадзе созданы сорта озимой пшеницы, обладающие высоким потенциалом продуктивности (до 15 т/га), короткостебельностью, устойчивостью к полеганию, устойчивостью к болезням и повышенным качеством зерна (содержание белка до 20%, клейковины до 45%).

Такие сорта, как Московская 39, Немчиновская 24, Московская 56, Московская 40, Немчиновская 57, Немчиновская 17 включены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Посевная площадь под ними превышает 4 млн га. С появлением Московской 39 Центральный регион России стал производителем собственного продовольственного зерна озимой пшеницы. А теперь в арсенале аграриев улучшенный вариант — Московская 40.

То, что в Нечерноземье выращивают не фуражное, а продовольственное зерно — это уникально, подчеркнул глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин, отметив уникальные качества сорта, созданного в Немчиновке.

«Это один из передовых сортов. Он пользуется огромной популярностью, невозможно найти на рынке свободных семян, — подчеркнул министр. — Уникальные показатели у этого сорта — он неплохо себя показывает в экстремальных условиях: и когда жарко, и когда заливает. Это хлебопекарного качества зерно. Еще 15−20 лет назад даже мечтать, чтобы в Московской области можно было выращивать хлебопекарное зерно было невозможно. Благодаря работе Немчиновки и Баграту Исменовичу мы доказываем, что это возможно. Сегодня 80% зернового клина области — это сорта Баграта Сандухадзе: 39 и 40-й. То, что вы видите на Подмосковных полях, это возможности и задачи целой страны. У сортов других институтов есть проблемы с прорастанием зерна в колосе. В целом зерна убирается немало, но качественного — первой, второй категории — немного. Наша основная задача — уходить не только в объемы, но в качество. Это можно сделать только благодаря современным селекционным разработкам и массовому внедрению таких вот замечательных сортов.Вдумайтесь, что ни разу это «золото подмосковное» не было обработано стимуляторами роста и защиты. Это достигнуто без помощи агрохимиков. Это здорово! Во-первых, совершенно другое качество, во-вторых, это сохраняет плодородие почв. Мы не только решаем задачу текущего момента, но сохраняем земельный ресурс для потомков. И третье, сокращается себестоимость производства зерна».

Зерно рекордного урожая, полученного без агрохимии

Министр призвал всех аграриев страны обращаться в Немчиновку. Кроме того, заявил о необходимости создания Семеноводческого центра, что могло бы обеспечить потребности не только Московской области, но и всей Центральной России. По словам Андрея Разина, в Подмосковье пока «много ярового сева и мало озимого, а нужно уходить на озимый сев». 40-я Московская как раз и идеальна для решения этой задачи.

Для справки: озимая пшеница считается в мире одной из приоритетных зерновых культур. Ценность ее — в зерне, которое характеризуется высоким содержанием белка, жира и углеводов, что отвечает потребностям человека в большей степени, чем зерно других злаков. Особенность белка в зерне озимой пшеницы — способность образовывать такую клейковину, которая имеет важное значение при производстве хлеба и делает его лучшим по качеству. Озимая пшеница — это фактически обеспечение населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также решение проблем кормового производства для всех видов сельскохозяйственных животных.