Луганск, 27 июля, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Около пяти тысяч верующих Луганска приняли участие в крестном ходе вокруг Свято-Владимирского кафедрального собора, сообщил 27 июня «Луганский информационный центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

Верующие и священники трижды обошли здание, а затем в Свято-Владимирском соборе отслужили молебен.

«Это мероприятие важно не только для Республики, а и для всего православного мира, и очень важно для людей, которые поддерживают мир. Потому что то, что происходит в Киеве — смешивают политику с верой — это уже ничего святого нет! Поэтому очень важно, что люди сюда пришли, пришли по зову сердца», — считает председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Напомним, в Киеве прошел многотысячный крестный ход прихожан украинской православной церкви Московского патриархата. Это вызвало нервную реакцию со стороны украинских властей и околовластных СМИ.

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