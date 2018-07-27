Мадрид, 27 июля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Испанские морские спасатели нашли и эвакуировали за истекшие сутки 774 мигранта, пытавшихся на лодках преодолеть Гибралтарский пролив, сообщает 27 июля пресс-центр испанской службы спасения на море.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Уточняется, что все спасенные были обнаружены на 52 лодках, причем один из спасенных находится в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Напомним, днем ранее испанские спасатели обнаружили в прибрежных водах более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, нелегальный миграционный поток из стран Африки и Ближнего Востока через Средиземное море не ослабевает из-за войн и разрушения сразу нескольких государств региона.