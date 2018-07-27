Брюссель, 27 июля, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Отношение Польши и Венгрии к Украине заметно ухудшились, заявила заместитель директора аналитического центра «Новая Европа» Екатерина Зарембо 26 июля в своей статье для брюссельского портала Euractiv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

По мнению автора, Чехия, выбрав «пророссийского» президента Милоша Земана, стала прохладнее относиться к Украине. Аналогичные изменения произошли в Польше после прихода к власти партии «Право и справедливость» (PIS), а также в Венгрии, где начался скандал вокруг прав венгерского этнического меньшинства, живущего в Закарпатье.

Также политолог описала соотношение антироссийской и проукраинской позиций:

«В конце концов, быть против России совсем не значит быть за Украину. Особенно если вы также против Европы. Быть антиевропейским фактически означает быть антиукраинским. Если власти страны или ее элита имеют антиевропейские настроения, это не значит ничего хорошего для Украины», — отметила Зарембо.

Напомним, в последнее время Польша и Чехия активно включились в передел потока украинских гастарбайтеров Европу.

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