Чернобыль, Украина, 27 июля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Три человека были задержаны украинской полицией во время сбора черники в чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в пресс-службе полиции 27 июля на официальной странице ведомства в Facebook.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

Задержанные успели собрать примерно сорок литров ягоды. Изъятый «улов» передан на экспертизу. Сборщикам ягод грозит максимальный штраф, эквивалентный 23 тыс. рублей, или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в начале июля 2018 года в одном из поселков Житомирской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, в молоке обнаружили радиоактивный изотоп цезий-137.

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